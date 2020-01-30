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Bolu dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda kar ve sisBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

30.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:06
Dağı'nda kar ve sis
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili olurken, ulaşımda yavaşlama olsa da aksama yaşanmıyor.
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede ayrıca hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışının hafif şekilde olması nedeniyle trafikte aksama yaşanmadı. Ancak sürücüler sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Bolu dağı'nda kar ve sis

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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