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Bolu dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışıBOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

06.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:59
Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.
Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde sol şerit beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.
Bolu dağı'nda kar yağışı

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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