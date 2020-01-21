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Bolu dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışıBOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

21.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:24
Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.
Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.
Bolu dağı'nda kar yağışı

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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