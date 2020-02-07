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Bolu dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışıBOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı, ancak aksama yaşanmadı.

07.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı, ancak aksama yaşanmadı.
Bolu'da, gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede ulaşım aksamazken, Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.
Bolu dağı'nda kar yağışı

Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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