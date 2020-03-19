Bolu Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı etkili oldu.
19.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:03
BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Kaynak: DHA
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