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Bolu Dağı'nda kar yağışı (4)

YOL TAMAMEN AÇILDIBolu'nun Gerede ilçesi ve Karabük ilini birbirine bağlayan D-100 karayolunda öğle saatlerinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

23.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:14Bolu Dağı'nda kar yağışı (4)

YOL TAMAMEN AÇILDI

'nun ilçesi ve ilini birbirine bağlayan D-100 karayolunda öğle saatlerinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar 112 Acil ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yol ilk olarak tek şeritten akşam saatlerinde ise tamamen trafiğe açıldı. Bu arada, kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, yalnızca Bolu-Mengen yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.



Karabük, Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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