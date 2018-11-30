Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Bolu Dağında da sabah saatlerinde kar yağmaya başladı. Kar yağışının yanı sıra Bolu Dağında sis de etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Bolu kent merkezi karla kaplandı. Sabah evlerinden çıktıklarında beyazlar içindeki şehri gören vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladı. Kent merkezinde kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü.

BOLU DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar yağışı D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. TEM'in Ankara yönünün Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, özellikle yoğunluğun yaşandığı D-100 yolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. Polis ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Kar yağışı zeminde etkili olmazken yol kenarları beyaz örtü ile kaplandı. Bolu dağını kullanan sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş seyrederken yetkililer sürücülerin dikkatli olmasını gerektiğini bildirdi.