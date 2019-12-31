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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

31.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:36
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı özellikle Bakacak, ve Seymenler mevkinde aralıklarla devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla karışık yağmur, Bolu kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Güzergahta görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Karanlıkdere, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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