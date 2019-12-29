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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

29.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:25 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili oluyor.
Kar yağışının yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları ile yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını konusunda uyarıyor.
- Bolu
Bolu kent merkezinde ise kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor.
Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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