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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

23.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:06
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede sabah saatlerinde hafif başlayan kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı uyararak, aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takip yapmamalarını, trafik işaretçilerine uymalarını istedi.
Bu arada, Düzce kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.
Bolu kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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