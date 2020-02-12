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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:07
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar etkili oluyor.
Kar yağışı özellikle kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metrenin üzerinde olduğu bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.
Trafik akışının normal seyrinde ilerlediği bölgede, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, Bolu kent merkezinde ise aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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