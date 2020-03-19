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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nden kar yağışı görüntüleri Kar yağışıyla otoyolda seyreden araçlardan görüntüler Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis görüntüleri Kara yolları ekiplerinin çalışmalarından görüntüler Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

19.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:24
Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nden kar yağışı görüntüleri
Kar yağışıyla otoyolda seyreden araçlardan görüntüler
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis görüntüleri
Kara yolları ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.
Bölgede kar yağışı iki gündür aralıklarla sürüyor.
Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı D-100 kara yolunda kar yağışı, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümünde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmasını yürütürken bölgede görev yapan trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de iki gündür aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: AA

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Etiketler : Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

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