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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - BOLU

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

07.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:50
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde hafif kar yağışı, Bolu kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri, araçlarında kış lastiğinin takılı olması, trafik kuralları ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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