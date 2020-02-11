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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - BOLU

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

11.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:03
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.
Bölgede görev yapan Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği kullanmaları, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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