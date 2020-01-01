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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor

Düzce'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

01.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:10 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor
'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Dağı kesiminde sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Düzce'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgeleri ile Bolu Dağı Tüneli'nde şiddetini artırarak devam ediyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı mevkiinde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
(İHA)

Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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