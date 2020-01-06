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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

06.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:05 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini artırarak devam ediyor.
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli'nde şiddetini artırarak devam ediyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
(Faruk Çidem/İHA)

TEM Otoyolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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