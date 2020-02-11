Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor - Haber

Bolu Dağı'nda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Bolu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

11.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:31Bolu Dağı'nda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu kesimlerinde etkili oluyor. Yağış sebebiyle, sürücüler D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sücüler ise polis ekipleri ve ışıklı tabelalar tarafından hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve kış lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor. - BOLU

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 12:50:39