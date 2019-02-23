Bolu
Dağı'nda kar yağışı ve sis
BOLU Dağı'nın TEM
ve D-100 Karayolu
geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu
ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde, akşam saatlerine doğru kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaparak yolun beyaz örtüyle kaplanmasını engellemeye çalıştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla D-100 Karayolu'nun Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.
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Kaynak: DHA