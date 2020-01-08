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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

08.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:59
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kar yağışı, Bolu Dağı'nda özellikle , , Seymenler ve Bakacak mevkisinde üç gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman da sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.
Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasına devam ediyor.
Bölgede seyir halindeki trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Karanlıkdere, Elmalık, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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