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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, kar yağışı ve sis etkili oldu.

08.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:03 Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı, ulaşımı etkilemezken, sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Dağı'nda, kar yağışı başladı. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde kar yağışı, trafiği aksatmadı. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılırken, sürücüler, bölgede hızını azalttı. 



Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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