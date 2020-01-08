Haberler » Güncel » Bolu dağı'nda kar yağışı ve sis - Haber

Bolu dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sisBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

08.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:46
Dağı'nda kar yağışı ve sis
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımı etkileyecek dereceye ulaşmazken, sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda hafif şekilde kar yağmaya başladı. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Bölgede yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.
Bolu dağı'nda kar yağışı ve sis

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:36 Kaybolan hayvanlarını bulan jandarmaya sarılarak teşekkür etti - Haber
14:36 Netanyahu: "Herhangi bir diplomatik planda yerleşim birimlerinin boşaltılmasına izin vermeyeceğim" - Haber
14:36 Bakan Selçuk: "GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek" - Haber
14:35 Yılbaşında Rus turiste cinsel istismara 7 yıl 9 ay hapis - Haber
14:35 HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 128'nci gününde - Haber
13:07 Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04 Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51 'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20 Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
8.01.2020 14:37:16