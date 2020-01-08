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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

08.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:28Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımı etkileyecek dereceye ulaşmazken, sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Dağı'nda hafif şekilde kar yağmaya başladı. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Bölgede yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.



D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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