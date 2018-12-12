Bolu
Dağı'nda kar yağışı ve sis başladı
BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı zorlaştırdı.
D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık
, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere
mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis
ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır şekilde bekledi. Ekipler, sürücülerin araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.
Bolu,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43