Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis - Bolu/

- D-100 Karayolu Bolu
Dağı kesiminden detaylar Anadolu Otoyolu
Bolu Dağı Tüneli kesiminden detaylar BOLU/DÜZCE - Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı. Yağış, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı
Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık
ve Abant Kavşağı kısmında tipi şeklinde etkili oluyor.
Kar yağışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise Dağkent, Elmalık, Abant Kavşağı, Bıçkıyanı, Bakacak, Karanlıkdere
, Dipsizgöl ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteriyor.
Bölgede görevli kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise sürücüleri kar lastiği kullanmaları, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam edeceğini bildirdi.
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Kaynak: AA