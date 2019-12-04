Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haber

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde etkili oluyor.

04.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:13Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde etkili oluyor.

Bolu'da, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor. - DÜZCE

Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 Karaman'da Kariyer Planlaması konferansı - Haber
11:34 Siirt'te "kış lastiği" denetimi - Haber
11:34 Kastamonu'da öğretmenler, öğrencileri için okulu rengarenk boyadı - Haber
11:34 Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi - Haber
11:29 Mudanya'da engelsiz kahvaltı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:42:16