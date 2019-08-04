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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor.

04.08.2019 15:30 Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor.
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle de sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerliyor.
Bölgede ring halinde görev yapan emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Kara yolları ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu, Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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