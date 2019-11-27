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Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

27.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:38Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Dağı geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kara yolunun kesiminde Bıçkıyanı, , Bakacak, Sarıçökek, Darıyeri, Hasanbey ve Taşaltı mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kara yolunun Bolu kesiminde de Elmalık, Seymenler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkisinde sağanak ile sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.
Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak ve sis etkisini sürdürüyor.
Bölgede yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, kentin Aladağ, Kartalkaya ve Gölcük gibi yüksek kesimlerinde ise kar beklendiği bildirildi.

Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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