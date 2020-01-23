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Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı başladı

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

23.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:06
'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nın önemli mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, bölgede bulunan trafik ekipleri ve ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıldı.
Kar yağışıyla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.
(Faruk Çidem/İHA)
Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı başladı

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA


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