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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

16.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:32
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.
Kara yolları ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan sise karşı sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise, sürücülerde yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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