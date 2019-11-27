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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

27.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:25Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı, , Seymenler ve Bakacak mevki'ilerinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

D-100 Karayolu, Elmalık, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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