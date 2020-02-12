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Bolu dağı'nda sis ve hafif kar

Bolu Dağı'nda sis ve hafif karBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

12.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:58
Dağı'nda sis ve hafif kar
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı da etkili oldu. Sis ve yağış nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Bolu dağı'nda sis ve hafif kar

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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