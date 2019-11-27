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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor.

27.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:09Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ve 'yı birbirine bağlayan Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak yağış da etkisini gösterdi.Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.



D-100 Karayolu, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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