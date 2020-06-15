Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Bolu Dağı'nda sis ve sağanakBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı yavaşlattı.

15.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:19
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı yavaşlattı.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 Karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak yağış da etkisini gösterdi. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor. Bolu Dağı’nda sis ve sağanak

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Haber

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