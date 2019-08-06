Haberler» Güncel» Haber

Bolu Dağı'nda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

06.08.2019 14:43 Bolu Dağı'nda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı ikinci viyadük mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Orhun Aktaş yönetimindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, önünde giden Ali Köse yönetimindeki 54 FM 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Orhun Aktaş ve beraberindeki Metin Özbek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45   İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde incelemelerde bulundu
14:45   Büyükşehirden Kurban Bayramı'nda çevre hassasiyeti
14:45   PERYÖN'ün hikayesi diğer ülkelere ilham veriyor
14:45   'Dilencilere para vermeyin' tabelasının altında dileniyorlar
14:45   - Prens Charles'a Yeni Bond Filminden Teklif
14:45   Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı
14:45   Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü