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Bolu Dağı'nda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

06.08.2019 15:12 Bolu Dağı'nda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı ikinci viyadük mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Orhun Aktaş yönetimindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, önünde giden Ali Köse yönetimindeki 54 FM 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Orhun Aktaş ve beraberindeki Metin Özbek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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