BOLU DAĞI'NDA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

TEM Otoyolu'nun Bolu
Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı 2'nci viyadük mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan Orhun Aktaş idaresindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, önünde giden Ali Köse yönetimindeki 54 FM 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Orhun Aktaş ve araçta bulunan Metin Özbek yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.