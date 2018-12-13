Bolu Dağı'nda Trafik Denetimi

Bolu
İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Anadolu Otoyolu
'nun Bolu Dağı kesiminde havadan drone destekli trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde oluşturulan kontrol noktasında trafik, asayiş ve narkotik şube müdürlüklerinin katılımı ile drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada, hız, emniyet kemeri ve evrak kontrolünün yanı sıra, kar lastiği uygulaması yapılırken, narkotik ekipleri tarafından ise "Foya" isimli narkotik köpeği tarafından uyuşturucu araması yapıldı.
Ayrıca, uygulamada, yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşların da kimlik kontrolü yapıldı.
Anadolu Otoyolu,Bolu
13 Aralık 2018 Perşembe 13:38