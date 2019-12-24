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Bolu Dağı'nda yağmur ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

24.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:27 Bolu Dağı'nda yağmur ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman sağanak yağış da etkili oluyor. 



Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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