Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

Anadolu Otoyolu
ve D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık
, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar
kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri, kış lastiği bulunmayan araçların güzergahı kullanmaması yönünde uyardı.
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Kaynak: AA