Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Haber

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

01.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:42 Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede gece saatlerinde sağanağın ardından başlayan kar yağışı devam ediyor.
D-100 kara yolunun Bolu il sınırları içinde yer alan Yumrukaya, Abant Kavşağı, , Bolu Dağı Polisevi mevkileriyle Düzce il sınırı içinde kalan Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor.
D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde ise karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
Güzergahta teyakkuz halinde bulunan Karayolları ekipleri, aralıklarla kar küreme ve tuzlama yaparak yolun karla kaplanmaması için çalışma yürütüyor.
Polis ekipleri de ulaşım için Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını isteyerek, ayrıca araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.
Öte yandan, Bolu Dağı'nı kullanan bazı sürücüler bölgede etkili olan kar yağışını görerek araçlarından inip kar topu oynadı ve hatıra fotoğrafı çekti.

Elmalık, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Irak Hizbullah'ı, Haşdi Şabi'nin "ABD Büyükelçiliği önünden çekilme" çağrısına uymuyor - Haber
15:06   Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Haber
15:06   Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı - Haber
15:06   Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
15:00   Başkan Dündar'dan yılbaşı ziyaretleri - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
1.01.2020 15:15:26