20 Kasım 2018, 11:18
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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis

100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Oluşan sis bölgede güzel manzaralar oluşturdu.

Sabah saatlerinde Karayolunun Düzce geçişinde bulunan Sarıçökek, Darıyarı Hasanbey, Taşaltı ve Bakacak mevkilerinde yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Bölgede oluşan sis, sonbahar ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Bolu
20 Kasım 2018 Salı 11:18