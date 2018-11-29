29 Kasım 2018, 09:53
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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis

Bolu Dağı

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Düzce,Sabah,Anadolu Otoyolu,Bolu
29 Kasım 2018 Perşembe 09:53