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Bolu Dağı'nda yoğun sis

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

28.09.2019 12:53
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Bolu Dağı'nda yoğun sis

Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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