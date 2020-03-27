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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

27.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:05
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
DÜZCE - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Bolu Dağı’nda yoğun sis

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Genel

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Bolu Dağı'nda yoğun sis

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