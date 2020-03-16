Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
16.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:50
Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık , Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
(İHA)
Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık , Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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