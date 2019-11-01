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Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

01.11.2019 09:20
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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