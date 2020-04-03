Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

03.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:28
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor
Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Bolu Dağı’nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Kaynak: İHA

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:55: Gaziosmanpaşa'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor - Haberler 13:55: "Biz varsak eğlence bitmez" diyerek parti yapan gençlere ceza - Haberler 13:53: Borçka'da karantina başladı sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:51: Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık hayali gerçek oluyor - Haberler 13:47: Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede