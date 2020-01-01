Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü - Haber

Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü

Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.

01.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:00 Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü
'nin en önemli karayolu geçişi olan Dağı'nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.
ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi altında kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yolların trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerine ait kar küreme ve tuzlama araçları kısa aralıklarla yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı'nda olumsuzluk yaşanmaması için devriyelerine devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Bolu Dağı'nın 900 rakımlı zirvesinde karın tadını çıkardı. Burada yapılan kardan adam ise kar yağışının sembolü oldu.
(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)

Türkiye, Avrupa, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:53   Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı - Haber
22:52   Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber
22:48   Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Haber
22:46   Sayısal Loto çekildi (2) - Haber
22:45   Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Haber
22:39   Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Haber
22:15   Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Haber
21:58   Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Haber
21:46   İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi - Haber
20:30   Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Haber
1.01.2020 22:56:01