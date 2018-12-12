Bolu Dağı'ndaki Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

Anadolu Otoyolu
ve D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesimindeki kar yağışı etkisini arttırdı.
Bölgede dünden itibaren süren yağış, Elmalık
, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere
, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde etkisini arttırdı.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi aştığı ve yağışın sürdüğü bölgede trafikte aksama yaşanmıyor.
Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.
Elmalık,Anadolu Otoyolu,Kar,Bolu
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:47