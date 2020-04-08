Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu

Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu Bolu dağından inen kamyon sağlık kotrol ve polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada balatalarının ısınması nedeniyle lastiklerinden tutuştu.

08.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:35
Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu
DÜZCE - Bolu dağından inen kamyon sağlık kotrol ve polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada balatalarının ısınması nedeniyle lastiklerinden tutuştu. Yangın olay yerinde bulunan Düzce Arama Kurtarma Ekibi görevlileri yangın tüpü ile müdahale ederek söndürüldü.
Yangın gece saatlerinde D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan kamyon Boludağı'ndan inerek Kaynaşlı ilçesine geldi. Kaynaşlı ilçesinde D-100 Karayolu kenarında korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulama yapan polis noktasında durduralan kamyonun balataları alev aldı. Alevlere hemen polis uygulama noktasında sağlıkçılara yardımcı olmak için bulunan DAKE görevlileri yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangının söndürmülme anları ise cep telefonu kamerasıyla an ve an kaydedildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, lastiklerde soğutma çalışması yaptı. Bolu Dağı’ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaynaşlı, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor
La Casa de Papel’in yıldızının ’İstanbul’ yanıtı sosyal medyayı salladı Haberler
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı
Selimiye’deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Haberler
Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Salgında Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Haberler
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:42: Karaman'da tüfekle üzerine ateş edilen bir kişi, son anda yere yatarak canını kurtardı - Haberler 02:41: Ankara'nın Polatlı ilçesinde alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Haberler 01:40: Tutak'ta kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafe cezasi - Haberler 01:34: Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu - Haberler 01:24: Koronavirüs ilacı çoktan bulunmuş olabilir mi? - Haberler 01:00: MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor 01:00: MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor - Haberler 23:39: Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı - Haberler 22:50: Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem